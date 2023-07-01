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Ekonomi
AA 01.07.2023 11:04

İŞKUR ilk altı ayda yarım milyondan fazla kişiyi işle buluşturdu

İŞKUR, yılın ilk altı aylık döneminde 584 bin kişinin istihdamına aracılık etti. Sektörler itibarıyla en fazla işe yerleştirme sanayi sektörünün imalat alanında yapılırken, turizm ve otelcilik elemanı en fazla işe yerleştirmenin yapıldığı meslek oldu.

İŞKUR ilk altı ayda yarım milyondan fazla kişiyi işle buluşturdu

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), istihdamın korunması ve artırılması, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesi, işsizliğin azaltılması ve özel politika gerektiren grupların iş gücü piyasasına kazandırılması doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Geçen yıl 1 milyon 400 bin kişinin işle buluşmasına aracılık eden Kurum, bu yılın ocak-haziran döneminde 584 bin 43 kişiyi işle buluşturdu.

İşe yerleştirmede İstanbul ilk sırada yer aldı. İstanbul'u, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli ve Antalya izledi. Ardahan, Hakkari, Tunceli, Bayburt ve Gümüşhane ise işe yerleştirmenin en düşük olduğu iller oldu.

En fazla istihdam gençlerde

Bu yılın ilk altı ayında sektörler itibarıyla en fazla işe yerleştirme sanayi sektörünün imalat alanında yapılırken, turizm ve otelcilik elemanı en fazla işe yerleştirme yapılan meslek oldu. İşe yerleştirmede turizm ve otelcilik elemanlarını, özel güvenlik görevlileri ve satış danışmaları izledi.

Bu dönemdeki işe yerleştirmelerde 20-24 yaş grubundakiler ilk sırada yer alırken, istihdam edilenlerin yaklaşık yarısını ilköğretim ve ortaöğretim mezunları oluşturdu.

133 bin 519 açık iş ilanı var

Kayıtlı 133 bin 519 açık iş ilanının bulunduğu İŞKUR'da, mayıs sonu itibarıyla 1 milyon 307 bin 298 kadın, 1 milyon 312 bin 687 erkek olmak üzere toplam 2 milyon 619 bin 985 kayıtlı işsiz yer aldı.

2019'da 1 milyon 490 bin kişinin istihdamına aracılık eden kurumun, iş yerleştirme kapasitesi Kovid-19 salgınının etkisiyle 2020'de 868 bine kadar düşmüş, salgının etkisinin azalmasıyla kurum, 2021'de 1 milyon 292 bin, 2022'de 1 milyon 400 bin kişiyi işle buluşturmuştu.

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