İşveren talep edilen ücreti yüksek buluyor, işçi ise çalışma ortam ve şartlarını beğenmiyor.

Türkiye'de her 7 işverenden 1'i eleman temininde güçlük yaşıyor.

Türkiye'de en çok eleman ihtiyacı imalat sektöründe

Türkiye İş Kurumu, 2019 yılı işgücü piyasası araştırması sonuçlarını derledi. Buna göre, Türkiye'de 329 bin 285 kişilik açık iş var. Bunların 3'te 1'inden fazlası imalat sektöründe. Ardından toptan ve perakende ticaret sektörü, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri sektörü ve inşaat sektörü geliyor.

İşverenler, açık işlerin yüzde 43'ünde engelli bireyleri çalıştırmak istiyor.

Kadınlarda en çok aranan meslek makineci, erkeklerde imal üretim işçisi

Araştırmada, en çok açık iş olan meslekler de saptandı. İlk 10 meslek tek tek sıralandı. Makineci, garson, satış danışmanı ve üretim imal işçisi ilk sıralarda yer aldı. Kadınlarda en çok aranan meslek makineci, erkeklerde ise imal üretim işçisi.

Raporda eleman temininde güçlük çekilmesinin nedenlerine de yer verildi. En önemli neden mesleki beceri ve tecrübe eksikliği. Bir diğer sebep de yeterli iş tecrübesine sahip eleman bulunamaması. Bazı meslek gruplarında işe başvuru yapılmaması da eleman temininde güçlüğe neden oluyor.

Geleceğin meslekleri

"İşgücü Piyasası Araştırması" ile gelecek 10 yılda ön plana çıkması beklenen meslekler de tespit edildi. Drone operatörü, nano teknoloji mühendisliği, homologasyon uzmanı, yapay zeka programcısı... Bu mesleklerde sanayi 4.0'daki gelişmelerin etkisi görüldü.

Türkiye'deki iş yerlerinin yüzde 10'u 1 yıl içerisinde yatırım yapmayı planlıyor. Böylece 1 milyon 100 binden fazla kişiye istihdam sağlanması bekleniyor. İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Antalya en fazla istihdam artışı beklenen iller olarak dikkat çekiyor.

Kaynak: TRT Haber