İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Başkanı Aydın Dinçer, dünyadaki 90 maden çeşidinden 70'inin Türkiye'de mevcut olduğunu söyledi.

Türkiye'nin madencilik alanında ciddi rezervlere sahip olduğunu anlatan Dinçer, ülkenin bu alanda gelişmesi için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

"Madencilik sektörü 150 bin kişiye doğrudan istihdam sağlıyor"

Dinçer, madenciliğin çok sayıda kişiye de istihdam sağladığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Madencilik sektörü 150 bin kişiye doğrudan istihdam sağlıyor. Fakat madencilik sektörünün akademik çalışmalarda da ortaya konduğu üzere çarpan etkisi 12'dir. Dolayısıyla madencilik sektörü, istihdam anlamında direkt 150 bin kişiye, dolaylı yoldan da 12 çarpan etkisiyle büyük bir kitleye hitap etmektedir. Madencilik ne kadar çok yapılırsa istihdama, ülke ekonomisine ve diğer sanayilerin üretimine o kadar fayda sağlayacaktır."

[Fotoğraf: AA]

"Yeni sahalar açıldığında kapasite yüzde 50 artar"

Madencilik sektörünün çok dinamik olduğunu vurgulayan Dinçer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Madencilik sektörü şu anda tüm makine parkıyla mevcut kapasitesinin yüzde 50 daha fazlasını yapabilecek durumda. Dolayısıyla burada tek beklenen konu, orman izinlerinin daha hızlı alınabilmesi. Yeni sahalar açıldığında hiçbir yatırıma gerek kalmadan şu anda 150 bin doğrudan istihdam sağlayan sektör bu sayıyı yüzde 50 artıracaktır. Türkiye'de şu an 150 bin kişi ekmeğini taştan çıkarıyor diyebiliriz. Hatta dolaylı yoldan 2 milyon kişi ekmeğini taştan çıkarıyor."

"Rakamı 6 milyon tona çıkarmayı hedefliyoruz"

[Fotoğraf: AA]

Maden Mermer Üretici ve Sanayici İş Adamları Derneği (MADSİAD) Başkanı Erol Efendioğlu da Türkiye'nin ocak-işleme teknolojisinde ileri düzeyde olduğunu söyledi.

Mermer sektörünün emek-yoğun çalıştığını vurgulayan Efendioğlu, şunları anlattı:

"Yan sektörlerle birlikte 400 bin kişi sadece mermer sektörüne hizmet ediyor. Toplamda 8 milyon ton blok üretiyoruz. Kurulu fabrika gücümüz bunun 3,5 milyon tonunu işleyebiliyor. Kalanı ise blok olarak ihraç ediliyor. İlerleyen yıllarda fabrika ve çalışan sayısını artırarak işlenmiş üründe rakamı 6 milyon tona çıkarmayı hedefliyoruz."

Kaynak: AA