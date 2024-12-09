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Ekonomi
AA 09.12.2024 16:00

İŞKUR, 1,3 milyon kişinin işe yerleştirilmesine aracılık etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) ocak-kasım döneminde 1 milyon 302 bin 700 vatandaşın işe yerleştirilmesine aracılık ettiğini bildirdi.

İŞKUR, 1,3 milyon kişinin işe yerleştirilmesine aracılık etti

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından, İŞKUR'un, bu yıl ocak-kasım dönemindeki hizmetlerine ilişkin verileri içeren kasım ayı İstatistik Bülteni'ni paylaştı.

Işıkhan paylaşımında, "Yenilikçi ve istihdam odaklı politikalarımızın olumlu sonuçlarını almaya devam ediyoruz. 2024 yılı Ocak-Kasım ayları arasında 1 milyon 302 bin 700 vatandaşımızın işe yerleştirilmesine aracılık ettik. 2 milyon 852 bin 458 bireysel görüşme gerçekleştirdik. Ayrıca 2 milyon 406 bin 496 açık iş bulunmaktadır. İş arayan vatandaşlarımızın ve işverenlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." İfadelerini kullandı. 

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İŞKUR Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Vedat Işıkhan İstihdam
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