Ekonomi
TRT Haber 03.12.2025 11:02

İŞKUR, 10 yılda 250 bine yakın engelli bireye istihdam sağladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Son 10 yılda 250 bine yakın engelli vatandaşımızın işe yerleştirilmesine aracılık yaptık." dedi.

İŞKUR, 10 yılda 250 bine yakın engelli bireye istihdam sağladı

Bakan Işıkhan, son 10 yılda 250 bine yakın engellinin işe yerleşmesine aracılık ettiklerine değinerek, "Engelsiz İş Koçlarımız ile 2018’den bugüne 1,2 milyona yakın engelli vatandaşımıza ulaştık." açıklamasında bulundu.

Son 10 yılda engelli bireylerin iş hayatına yönelik yaptıkları çalışmaları paylaşan Işıkhan, açıklamasında şu detaylara yer verdi:

"Son 10 yılda 250 bine yakın engelli vatandaşımızın işe yerleştirilmesine aracılık yaptık. Engelsiz İş Koçlarımız ile 2018’den bugüne 1,2 milyona yakın engelli vatandaşımıza ulaştık. İşgücü Uyum Programı (İUP) sayesinde engelli vatandaşlarımızın çalışma hayatına uyumunu artırdık, 10 bin kontenjan ayırdık. Hizmetlerimize daha kolay erişilebilmesi için Engelsiz İŞKUR Platformu’nu hayata geçirdik.

"Engelli vatandaşlarımızı hayatımızın her alanında desteklemeye devam edeceğiz"

2015'ten bugüne Mesleki Eğitim Kursu Projeleri, Engelli Kendi İşini Kurma Projesi, Destek Teknolojileri Projeleri, Korumalı İşyeri Projeleri, Destekli İstihdam Projeleri ve İşe ve İşyerine Uyum Projeleri kapsamında 4 bin 824 projeye 744 milyon 856 bin TL destek sağladık. Engelli vatandaşlarımızı çalışma hayatının her alanında desteklemeye devam edeceğiz. Çünkü engeller; birlikte çalışarak, üreterek aşılır."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Engelliler İŞKUR Vedat Işıkhan İstihdam
