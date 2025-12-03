Bakan Şimşek: Yıllık enflasyon son 4 yılın en düşük seviyesinde

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, kasım ayı enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son 2,5 yılın en düşük aylık enflasyonunun gerçekleştiğine dikkati çekti.

Yıllık enflasyonun kasımda son dört yılın en düşük seviyesi olan yüzde 31,1’e gerilediğini belirten Şimşek, "2024 yılı Mayıs ayına göre iyileşme 44 puanı aştı. Yıllık temel mal enflasyonu yüzde 19’un altına düştü." bilgisini paylaştı.

Bakan Şimşek, ağustos-ekim aylarında uzun dönem ortalamasının oldukça üzerinde gerçekleşen gıda enflasyonunun kasım ayında normalleştiğini vurgulayarak, aylık enflasyondaki ılımlı seyrin aralıkta da devam etmesini beklediklerini kaydetti.

Dezenflasyon sürecine katkı sağlayacak unsurlar

Fiyat istikrarını merkeze alan programı kararlılıkla uygulamaya devam edeceklerinin altını çizen Şimşek, 2026 yılında dezenflasyon sürecine katkı sağlayacak temel unsurları ise şöyle sıraladı;

Destekleyici küresel finansal koşullar ve ılımlı emtia fiyatları, sıkı para politikası, güçlenen finansal istikrar, destekleyici maliye politikası, vergi ve harç güncellemeleri ile yönetilen/yönlendirilen fiyatların bütçe imkanları dâhilinde enflasyon hedefleriyle uyumlu belirlenmesi, eğitimde kural bazlı fiyatlama, enflasyondaki düşüşün devamıyla beklentilerdeki iyileşmenin hızlanması ile gıda, konut ve enerji başta olmak üzere birçok alanda uygulanan arz yönlü politikalar.