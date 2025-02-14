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Ekonomi
TRT Haber 14.02.2025 10:06

İnşaat üretimi yıllık yüzde 14,4 arttı

İnşaat üretim endeksi, Aralık 2024'te yıllık bazda yüzde 14,4 artış gösterdi.

İnşaat üretimi yıllık yüzde 14,4 arttı
[Fotograf: AA]

Türkiye istatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2024'e ilişkin inşaat üretim endeksini açıkladı.

Buna göre, inşaatın alt sektörleri incelendiğinde, 2024 yılı Aralık ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,6 arttı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 11,1 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 6,2 arttı.

İnşaat üretimi aylık yüzde 6,7 arttı

İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, 2024 yılı Aralık ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 7,6 arttı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 0,5 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 8,0 arttı.
 

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İnşaat Sektörü TÜİK
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