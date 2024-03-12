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Ekonomi
TRT Haber 12.03.2024 10:10

İnşaat maliyet endeksi ocakta arttı

İnşaat maliyet endeksi, ocakta aylık bazda yüzde 15,70, yıllık bazda yüzde 67,87 artış gösterdi.

İnşaat maliyet endeksi ocakta arttı
[Fotograf: AA]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı

Buna göre, inşaat maliyet endeksi, ocakta bir önceki aya göre yüzde 15,70 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67,87 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 5,13 arttı, işçilik endeksi yüzde 41,95 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 53,29 arttı, işçilik endeksi yüzde 103,46 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 15,92 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 66,90 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 4,82 arttı, işçilik endeksi yüzde 42,35 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 51,58 arttı, işçilik endeksi yüzde 102,88 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 14,99 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 71,09 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 6,06 arttı, işçilik endeksi yüzde 40,50 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 58,72 arttı, işçilik endeksi yüzde 105,65 arttı.

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