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Ekonomi
DHA 12.03.2024 06:14

Balon balığı avlayanlara destek ödemesi artırıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, balon balığını avlayan balıkçılara tane başı 25 TL, diğer türlerini avlayanlara da 10 TL destek ödemesi yapılacak.

Balon balığı avlayanlara destek ödemesi artırıldı
[Fotoğraf: AA (arşiv)]

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesi Hakkındaki Karara göre, Türk balıkçılık ekonomisi ve biyolojik çeşitliliğin korunması amacı ile Türkiye karasularında 'istilacı' olan balon balığını avlayan balıkçılara tane başı 25 TL, diğer türlerini avlayanlara da 10 TL destek ödemesi yapılacak.

Karar 2024, 2025 ve 2026 yılları için geçerli olacak.

Ödemeler Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tarımsal destekleme bütçesinden karşılanacak. 

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