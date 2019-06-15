Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca vatandaşın devletle ihtilaflı durumunun ortadan kaldırılması, imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırılması hedefiyle 31 Aralık 2017’de hayata geçen İmar Barışı'nda başvuru süresi sona erdi.

İmar Barışı’ndan faydalananlar için sırada kat mülkiyetine geçilmesi var. Bu kapsamda Meclis’te gerekli düzenlemeler yapılacak.

Süre uzamayacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İmar Barışı’na başvuruları daha önce gelen talepler doğrultusunda 2 kez uzattıklarını belirterek, "15 Haziran 2019 tarihinde imar barışına başvuru süresi tamamlanıyor. Herhangi bir uzatma şu an için söz konusu değil." demişti.

19 milyar 300 milyon lira tahsilat

İmar Barışı’na tüm Türkiye’den başvuruların sayısı 10 milyonu geçti. İstanbul’da tam 1 milyon 747 bin başvuru yapıldı. İstanbul’u sırasıyla 811 bin 452 başvuruyla İzmir, 469 bin başvuruyla Ankara takip etti. Başvurular kapsamında, 19 milyar 300 milyon liralık tahsilat yapıldı.

Kaynak: TRT Haber