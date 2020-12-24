Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 23 Aralık 2020 tarihi itibarıyla Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı'nda 6 ünitenin tamamının devreye alındığını, tesisin tam kapasiteyle enerji üretimine başladığını açıkladı.

Bakan Pakdemirli, bugün barajdan 2 milyar kilowatt saat enerji üretilerek ülke ekonomisine 7 ayda yaklaşık 1 milyar 400 milyon TL katkı sağlandığını söyledi.

[Fotoğraf: DHA / Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli]

Pakdemirli, sınıfında dünyanın en büyük gövdesine sahip Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve HES'te ilk türbinin 19 Mayıs 2020'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iştirak ettiği törenle devreye alındığını vurguladı.

Ülke ekonomisine yıllık katkısı 2.8 milyar TL

Barajın ülke ekonomisine yılda 2.8 milyar TL katkı sağlayacağını anlatan Bakan Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Toplam kurulu gücü 1200 MW olan 6 adet santral ile yılda ortalama 4 bin 120 gigawatt saat enerji üretimi gerçekleştirilecek. Proje üreteceği yeşil enerji ile daha temiz ve yaşanabilir bir geleceğe katkı sağlayacak. Bu büyük enerji üretiminin yanı sıra Ilısu Barajı’nda regüle edilen ve daha sonra inşa edilmesi hedeflenen Cizre Barajı’na bırakılan sularla Nusaybin, Cizre, İdil, Silopi Ovalarında toplam 765 bin dekar alanın modern teknikler ile sulanması ve yılda 1 milyar 168 milyon kilowatt saat enerji üretilmesi mümkün olabilecek. Cizre Barajı tamamlandığında yıllık 1 milyar TL ilave gelir artışı sağlanacak."