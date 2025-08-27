İki yerli petrol sondaj kulesi Şırnak'ta göreve başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, milli enerji kaynaklarının ekonomiye kazandırılması amacıyla arama ve üretime devam edilirken, üretimde kullanılan ekipmanların yerlileştirilmesi için çalışılıyor.

Bu kapsamda, Türkiye Petrolleri (TPAO) ve Turkish Petroleum International AŞ (TPIC) arasında imzalanan protokol kapsamında, üretimde önemli sondaj operasyonları yürüten TPIC'in sondaj kulesi envanterinin yenilenmesi amacıyla 2 yerli sondaj kulesi alınmasına karar verildi.

Bunun üzerine iki yerli firma ile bir üniversite, yerli imkanlarla tasarım, yazılım, donanım ve imalat için harekete geçti.

Yapılan çalışmaların ardından "Seyit Onbaşı" ve "Naim Süleymanoğlu" kuleleri imal edildi. Böylece, Koca Yusuf TP1500'ün ardından enerji kulesi envanterine iki yeni yerli sondaj kulesi eklenmiş oldu.

5 bin metre sondaj kapasitesi

Her iki kule de 5 bin metre sondaj kapasitesine sahip bulunuyor. Toplamda 43,2 metre kule yüksekliği bulunan ekipmanların, masa yüksekliği ise 7,6 metre.

"U-Frame Cantilever" konstrüksiyon tipine sahip olan kulelerin kanca yükü 357 ton. Hidrolik silindir kule kaldırma yöntemini içerisinde barındıran kuleler, 1.500 HP kanca gücüne sahip. Ayrıca kulelerin kontrol sistemi, milli sondaj yazılımı ile çalışıyor.

Seyit Onbaşı Sondaj Kulesi Şırnak'ın Silopi ilçesinde Atak-3 kuyusunda, Naim Süleymanoğlu Sondaj Kulesi ise Gabar'da Şehit Aybüke Yalçın-71 kuyusunda sondaja devam ediyor.

Arama ve üretimde "yerlilik" vurgusu

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, enerjide yerli ekipman kullanımına dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Kendi enerjimizi üretmek kadar önemli bir şey varsa o da kendi enerjimizi üretirken yerli ve milli ekipmanımızı kullanmaktır. Bu nedenle aramanın ve üretimin her aşamasını yüzde 100 yerli hale getirmek için çalışıyoruz. Yerli ve milli sondaj kulelerimiz 'Seyit Onbaşı' ve Naim Süleymanoğlu' da bu vizyonumuzun birer sonucu."

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen iki yeni kuleye Çanakkale Zaferi'nin en önemli kahramanlarından Seyit Onbaşı ile dünya şampiyonu milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun isimlerini verdiklerini ifade eden Bayraktar, "Tarihimizde önemli yer edinen bu iki ismin, kulelerimizle yaşamasını istedik. Onların azmi ve başarısı, enerjide tam bağımsızlık yolunda bizlere örnek oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, Bakan Bayraktar, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, yerli ve milli sondaj kulelerine ilişkin şunları kaydetti:

"Gücün ve dayanıklılığın sembolü Koca Yusuf… Rekorların adamı, yerli gücün timsali Naim Süleymanoğlu... Bir milletin küllerinden doğuşunu omuzlayan efsane Seyit Onbaşı... İsimlerini Türk milletinin gücünden, azminden ve tarihinden alan yerli ve milli sondaj kulelerimiz şimdi Şırnak'taki petrol sahalarımızda görev başında. Kendi enerjimizi üretmek kadar bunu yerli ve milli ekipmanlarımızla yapabilmek de önceliklerimizden biri. Tasarımı da üretimi de Türk mühendislerinin imzasını taşıyan milli sondaj kulelerimizle hedefimiz net: Enerjide Tam Bağımsız Türkiye."