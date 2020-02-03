Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, ocak ayı ihracat rakamlarını açıkladı.

Gülle, "Ocak ayında ihracatımız yüzde 6,1 artış ile 14 milyar 765 milyon dolar oldu. 12 aylık ihracatta ise 181,6 milyar dolara ulaştık. İhracatın ithalatı karşılama oranı ocak ayında, yüksek bir oran olarak, yüzde 76,8 olarak gerçekleşti." dedi.

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