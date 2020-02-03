İhracatta ocak ayı rekoru
Haber Giriş:
TİM Başkanı İsmail Gülle, "En yüksek ocak ayı ihracatını gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. İhracat yüzde 6,1 artış ile 14 milyar 765 milyon dolar oldu.12 aylık ihracatta ise 181,6 milyar dolara ulaştık." dedi.
Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, ocak ayı ihracat rakamlarını açıkladı.
Gülle, "Ocak ayında ihracatımız yüzde 6,1 artış ile 14 milyar 765 milyon dolar oldu. 12 aylık ihracatta ise 181,6 milyar dolara ulaştık. İhracatın ithalatı karşılama oranı ocak ayında, yüksek bir oran olarak, yüzde 76,8 olarak gerçekleşti." dedi.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: son dakika ihracat rakamı ocak ihracat TİM tim başkanı ismail GülleSon Güncelleme: 3 Şubat 2020 Pazartesi 11:12
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