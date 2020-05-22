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İhracatçılar için Stok Finansman Destek Paketi devreye giriyor
Ticaret Bakanı Pekcan, "Koronavirüs salgınının ihracatçılarımıza yönelik olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla yeni Stok Finansman Destek Paketi'ni devreye alıyoruz" dedi.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türk Eximbank'ın stok finansmanına yönelik kredisi, ürünlerini satamayıp stokları artan ihracatçılarımıza kolaylık sağlayacak" ifadelerini kullandı.
Pekcan, "Stok Finansman Destek Paketi kapsamında KGF tarafından Türk Eximbank'a tanınan Hazine destekli kefalet limiti tutarı 10 milyar lira" dedi.
Etiketler: son dakika Stok Finansman Destek Paketi ruhsar pekcanSon Güncelleme: 22 Mayıs 2020 Cuma 14:04
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