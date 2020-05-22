Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi'nden (SODİGEM) yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Covid-19) sürecinin, 2020 yılında hem milli hem de dini bayramların kutlamadaki dijital alışkanlara da yön verdiği, özellikle dijital tebrik mesajlarının bu süreçte en çok öne çıkan kutlama şekli olduğu belirtildi.

Ramazan Bayramında harçlıkların havaleyle yollandığına ve bazı şirketlerin, gençlerin akrabalarından harçlık isteyebilecekleri mobil uygulamaları dahi kullanıma soktuğuna değinilen açıklamada, bayram geleneği olarak bayramın ilk günü bir araya gelen aile bireylerinin kalabalık aile fotoğraflarını bu yıl sosyal medya üzerinden paylaşamayacağı, bu nedenle sosyal medya platformlarında eski bayramlarda çekilen pozların #throwback, #neredeoeskibayramlar etiketleri ile paylaşılacağı kaydedildi.

SODİGEM uzmanları, bayramda 81 ilin birden evde kalacağı haberinin verilmesiyle insanların 4 gün boyunca evlerinde daha keyifli vakit geçirebilmek adına izleyebilecekleri filmleri, oynayabilecekleri dijital oyunları araştırmaya başladığını belirtti.