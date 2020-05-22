Dolar kaç lira? Dolar, euro ve sterlin ne kadar? Dolar/TL… 22 Mayıs güncel döviz kurları…
Piyasalarda son durum ne? Dolar ne kadar oldu? Euro kaç lira? Sterlin ne kadar? Döviz piyasası ne durumda? İşte, 22 Mayıs güncel dolar fiyatı…
Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 6,8030'dan işlem görüyor.
Dün 6,7843 - 6,8162 bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 6,7981'den tamamladı.
Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 üzerinde 6,8030'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 azalışla 7,4270'ten, sterlin/TL yüzde 0,3 değer kaybıyla 8,2860'tan satılıyor.
Dolar endeksi, önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 99,7, avro/dolar paritesi ise yüzde 0,3 azalışla 1,0920 seviyesinde dengelendi.
Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi mayısta bir önceki aya göre 10,1 puan artarak 76,9 seviyesinde gerçekleştiğini, aynı dönemde imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranının da 1,0 puanlık yükselişle yüzde 62,6'ya çıktığını hatırlattı.
Yurt dışında Avrupa Merkez Bankası toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirten analistler, ABD ile Çin arasındaki gerilime ilişkin haber akışının piyasaların odağında olacağını söyledi.
Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,78'in altında kapanışlar olması durumunda 6,75 ve 6,70'in gündeme geleceğini dile getirdi.
22 Mayıs güncel döviz kurları
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL
ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 6,7950 6,7960
Avro 7,4250 7,4260
Sterlin 8,2720 8,3140
ANKARA
ABD Doları 6,7650 6,8150
Avro 7,3850 7,4450
Sterlin 8,2110 8,4140
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