Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 6,8030'dan işlem görüyor.

Dün 6,7843 - 6,8162 bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 6,7981'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 üzerinde 6,8030'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 azalışla 7,4270'ten, sterlin/TL yüzde 0,3 değer kaybıyla 8,2860'tan satılıyor.

Dolar endeksi, önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 99,7, avro/dolar paritesi ise yüzde 0,3 azalışla 1,0920 seviyesinde dengelendi.

Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi mayısta bir önceki aya göre 10,1 puan artarak 76,9 seviyesinde gerçekleştiğini, aynı dönemde imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranının da 1,0 puanlık yükselişle yüzde 62,6'ya çıktığını hatırlattı.

Yurt dışında Avrupa Merkez Bankası toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirten analistler, ABD ile Çin arasındaki gerilime ilişkin haber akışının piyasaların odağında olacağını söyledi.

Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,78'in altında kapanışlar olması durumunda 6,75 ve 6,70'in gündeme geleceğini dile getirdi.

22 Mayıs güncel döviz kurları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL

ALIŞ SATIŞ

ABD Doları 6,7950 6,7960

Avro 7,4250 7,4260

Sterlin 8,2720 8,3140

ANKARA

ABD Doları 6,7650 6,8150

Avro 7,3850 7,4450

Sterlin 8,2110 8,4140