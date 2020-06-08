Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yatırımlarla ilgili açıklama yaptı.

Amacın ihracatı artırmak olduğunu belirten Albayrak, firmalara 400 milyon liraya kadar destek sunacaklarını söyledi:

"İthalatı azaltıp, ihracatı artıracak yatırımları desteklemeye devam ediyoruz. Merkez Bankası’nın açıkladığı 20 milyar TL büyüklüğündeki “Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi” ile firmalarımıza 10 yıl vadeli 400 milyon TL’ye kadar yatırım desteği sağlanacak.

İthalatı azaltıp, ihracatı artıracak yatırımları desteklemeye devam ediyoruz. Merkez Bankası’nın açıkladığı 20 milyar TL büyüklüğündeki “Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi” ile firmalarımıza 10 yıl vadeli 400 milyon TL’ye kadar yatırım desteği sağlanacak. https://t.co/jYUtG1TlHM — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) June 8, 2020

İlk aşamada Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınmasında önemli rol üstlenen Kalkınma Yatırım Bankası aracılığıyla kullandırılacak kredi; istihdamı artıran, cari dengeye katkıda bulunan ve katma değeri yüksek üretim yapanlara sabit faizli TL cinsi olarak sunulacak. Hayırlı olsun."