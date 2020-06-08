Tarım ve Orman Bakanlığınca yaklaşık 5 yıl önce hayata geçirilen Örnek Fındık Bahçeleri Projesi, fındık üretilen Karadeniz illerinde uzman ekipler eşliğinde uygulanıyor.

Giresun ve Ordu'da, Tarım ve Orman Müdürlükleri ile ziraat odalarının yanı sıra belediyeler, üniversiteler ve sektördeki bazı özel firmalar tarafından da benimsenen proje çerçevesinde örnek bahçeler oluşturuluyor.

Bu bahçelerde çiftçilere modern tarım teknikleri uygulamalarla anlatılarak fındıkta verim ve kalitenin artırılması amaçlanıyor.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, fındık üretilen illerde örnek fındık bahçesi uygulamalarının devam ettiğini söyledi.

Toprak tahlilleri yapılıyor

Örnek bahçelerde önce toprak tahlili yapıldığını, sonucuna göre de kışlık budama, gübreleme, kireçleme ve baharda da azotlu gübre uygulandığını, külleme hastalığı, kokarca ve fındık kurduyla ilgili mücadelenin periyodik şekilde gerçekleştirildiğini belirten Soydan, amaçlarının örnek fındık bahçelerinde dekarda aldıkları ürünü artırmak olduğunu ifade etti.

Özellikle Doğu Karadeniz'de dekar başı verimde bir düşüklük olduğunu anlatan Soydan, "Onu muhakkak artırmamız lazım. Dekar başı verimi ne kadar artırırsak maliyetimiz de o kadar aşağı düşecektir ve dekardan aldığımız fındığın artmasıyla fındıkta verim ve kalite artacaktır. Bu hem üretici hem bölgemiz hem de ülkemiz ekonomisine olumlu yönde yansıyacaktır" dedi.

"Bilinçli tarım yapmak gerekiyor"

Ordu ve Karadeniz'deki diğer illerde örnek fındık bahçelerinin hızlı şekilde çoğaldığına dikkat çeken Arslan Soydan, üreticilerin de artık bilinçli şekilde fındık üretmek istediğini anlattı.

Soydan, fındıkta ihracat rakamlarının iyi seviyede olduğuna vurgu yaparak, "Baktığımız zaman yılda 2 milyar doları artık geçiyoruz. Kabuklu fındık olarak 600 bin tonları buluyoruz. Bunlar çok önemli. Burada bizim dekar başı verimi artırarak çok fındık elde etmemiz lazım. Çünkü araziyi artık çoğaltamıyoruz. Özellikle Doğu Karadeniz tarafında artık dikim alanları dolmuş durumda" diye konuştu.

"Bilimsel verilere göre üretim yapmamız lazım"

Giresun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hazma Bölük ise Türkiye'nin dünya fındık üretim ve pazarında lider durumda bulunduğunu, bu durumun korunması için verim ve kalitenin mutlaka artırılması gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin tonaj bakımından yeni ihracat döneminde 330-335 bin ton satış rakamına ulaşmasını beklediklerini belirten Bölük, şöyle konuştu:

"Şu ana kadar ihraç ettiğimiz fındık 295 bin ton. Cumhuriyet tarihindeki en yüksek rakam 305 bin tondur. Demek ki ürettiğimiz sürece satabiliyoruz. O halde bizim üretim ve kaliteyi artırmamız lazım. Artırmak için de bilimsel tarıma, tarımın makineleşmiş yönüne ve verimi artıracak uygulamalara destek verip, bunu yaygınlaştırmamız lazım."