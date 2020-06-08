"Belediyeler ve Üniversiteler için Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Teknik Destek Projesi (YEVDES) Dördüncü Bileşeni" kapsamında, 56 farklı proje başvurusu değerlendirildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının AB finansmanıyla yürüttüğü YEVDES için geliştirilen Ar-Ge projelerine yönelik teknik destek başvurularına ilişkin sonuçlar açıklandı.

Bu kapsamda, toplam 12 araştırma grubuna uzman desteği sağlanacak, 6 araştırma grubu da yurt dışı çalışma ziyaretlerine katılarak yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanlarında en iyi uygulama örneklerini yerinde gözlemleme fırsatı bulacak.

Hak kazananların 1 Temmuz'a kadar başvurularını teyit etmesi gerekiyor

Değerlendirmede, üniversitenin kurumsal kapasitesi ve geçmiş proje deneyimi, proje koordinatörü ya da takım lideriyle ilgili bilgiler, araştırma grubunun diğer üyeleriyle ilgili bilgiler, ulusal Ar-Ge öncelikleri ve stratejileri bağlamında önerilen projenin sağlayacağı öngörülen faydalar ve araştırma gruplarının proje sonuçlarının yaygınlaştırılmasına ilişkin planları gibi faktörler dikkate alındı.

Desteklerden yararlanmaya hak kazanan ekiplerin 1 Temmuz'a kadar başvurularını teyit etmesi gerekiyor.

Herhangi bir araştırma grubunun destekten vazgeçmesi ya da proje ekibi tarafından talep edilecek evrakları zamanında iletmemesi durumunda, yedek listedeki araştırma grupları desteklerden yararlanma hakkı kazanacak.

4,5 milyon euro bütçe

Teknik destek hizmeti Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) liderliğindeki konsorsiyum tarafından sağlanan proje yaklaşık 4,5 milyon euro bütçe ve 30 ay süreyle uygulanacak.

Değerlendirme sonuçlarına ve kazananlar listesine projenin internet sitesi "www.yevdes.org"dan ulaşılabilecek.