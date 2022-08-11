Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı.

Buna göre, ihracat birim değer endeksi haziranda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,0 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 7,5 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 18,2, yakıtlarda yüzde 89,5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 11,1 arttı.

İhracat birim değer endeksi 2022 yılı ikinci çeyrekte bir önceki yılın ikinci çeyreğine göre yüzde 12,4 arttı.

İhracat miktar endeksi haziranda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,0 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 23,5, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 18,6, yakıtlarda yüzde 15,3 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 3,2 arttı.

İhracat miktar endeksi 2022 yılı ikinci çeyrekte bir önceki yılın ikinci çeyreğine göre yüzde 6,4 arttı.

İthalat birim değer endeksi yüzde 34,9 arttı

İthalat birim değer endeksi haziranda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,9 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 23,3, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 28,0, yakıtlarda yüzde 152,9 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 10,1 arttı.

İthalat birim değer endeksi 2022 yılı ikinci çeyrekte bir önceki yılın ikinci çeyreğine göre yüzde 35,9 arttı.

İthalat miktar endeksi haziranda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 34,7, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 0,8 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 7,9 artarken, yakıtlarda yüzde 12,0 azaldı.

İthalat miktar endeksi 2022 yılı ikinci çeyrekte bir önceki yılın ikinci çeyreğine göre yüzde 2,5 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi yüzde 6,0 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2022 Mayıs ayında 146,8 olan ihracat miktar endeksi yüzde 6,0 artarak, 2022 Haziran ayında 155,6 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2021 Haziran ayında 145,4 olan ihracat miktar endeksi yüzde 6,0 artarak, 2022 Haziran ayında 154,2 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2022 Mayıs ayında 115,3 olan ithalat miktar endeksi yüzde 2,0 azalarak, 2022 Haziran ayında 113,0 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2021 Haziran ayında 108,8 olan ithalat miktar endeksi yüzde 3,6 artarak, 2022 Haziran ayında 112,7 oldu.