Lisanssız güneş enerjisi kullanım gücü 8 bin megavata yaklaştı. Hızla artan sayıda vatandaş, tükettiği enerjinin üreticisi konumuna geldi.

Bu durumu teşvik etmek isteyen Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, lisanssız elektrik üretiminde yeni bir düzenlemeye gitti.

Buna göre, kendi tükettiği enerji kadar üretim yapanlar, bir üretim miktarı kadar olan fazla enerjiyi satabilecek.

Tüketim miktarından daha fazla yapılan üretim "bedelsiz enerji" olarak sisteme yansıyacak ve üretim arttıkça tüketicilerin faturalarında düşüş olacak.

Organize sanayi bölgelerinde yer bulamayan tüketiciler, sanayi bölgeleri dışında da tesis kurabilecekler.

Yeni yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

