Haber Giriş: 11 Ağustos 2022 Perşembe 02:39Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Elektrik üretimine düzenleme: Fazla enerji satılabilecek
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]
Lisanssız elektrik üretiminde yeni bir düzenlemeye gidildi. Kendi elektriğini üretenlerin desteklenmesi amacıyla kendi tükettiği enerji kadar üretim yapanlar fazla enerjiyi satabilecek.
Lisanssız güneş enerjisi kullanım gücü 8 bin megavata yaklaştı. Hızla artan sayıda vatandaş, tükettiği enerjinin üreticisi konumuna geldi.
Bu durumu teşvik etmek isteyen Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, lisanssız elektrik üretiminde yeni bir düzenlemeye gitti.
Buna göre, kendi tükettiği enerji kadar üretim yapanlar, bir üretim miktarı kadar olan fazla enerjiyi satabilecek.
Tüketim miktarından daha fazla yapılan üretim "bedelsiz enerji" olarak sisteme yansıyacak ve üretim arttıkça tüketicilerin faturalarında düşüş olacak.
Organize sanayi bölgelerinde yer bulamayan tüketiciler, sanayi bölgeleri dışında da tesis kurabilecekler.
Yeni yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Etiketler: Elektrik Enerji Enerji Tasarrufu Güneş Enerjisi
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