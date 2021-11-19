İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin (İHBİR) ekim ayında gerçekleştirdiği ihracat, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 9,39 artarak 205 milyon dolara ulaştı.

İHBİR'in ABD’ye ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,17, Irak’a ihracatı yüzde 10,94, Cezayir’e ihracatı ise yüzde 558,15 artış gösterdi.

İHBİR, Ocak-Ekim döneminde yüzde 17,71 artış ile 1 milyar 859 milyon 512 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Bitkisel yağ ihracatında artış var



Bitkisel Yağ ihracatı ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 196,28 değer bazında artış göstererek 22 milyon 904 bin dolar oldu.

Şeker ve şeker mamulleri sektörü yüzde 2,22 değer bazında artışla 46 milyon 500 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Kakaolu Mamuller ihracatı yüzde 6,06 değer bazında artışla 34 milyon 850 bin dolar oldu.