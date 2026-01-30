Hafif Sağanak Yağışlı 9.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 30.01.2026 11:08

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi Aralık 2025'te arttı

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), Aralık 2025'te aylık bazda yüzde 0,78, yıllık bazda yüzde 35,11 artış gösterdi.

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi Aralık 2025'te arttı
[Fotograf: AA]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayına ilişkin H-ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre H-ÜFE, geçen ay bir önceki aya kıyasla yüzde 0,78 artış gösterirken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,11 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 36,78 yükseldi.

Endeks, Aralık 2024'e göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 32,32, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 35,46, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 34,32, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 41,21, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 40,33, idari ve destek hizmetlerde yüzde 37,92 arttı.

H-ÜFE, aralıkta bir önceki aya göre ise bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 0,05, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 2,2 azalırken ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 1,23, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 0,77, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 1,25, idari ve destek hizmetlerde yüzde 0,59 yükseldi.

ETİKETLER
ÜFE TÜİK
Sıradaki Haber
Türkiye'nin enerji ithalatı faturası aralıkta azaldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:36
Suriye'de ateşkes mutabakatına varıldı
11:35
MEB'den eğitim kurumları yöneticilerinin görevlendirilmesine ilişkin yeni düzenleme
11:33
Kapasite mekanizmasından 16 doğal gaz santrali yararlanacak
11:32
İnternetten altın alışverişinde şikayetler artıyor
11:30
Küçük ölçekli balıkçı destekleri için başvurular başladı
11:26
Kadınlarda işsizlik oranı son 154 ayın en düşük seviyesinde
Karla kaplı köylerde hayat mücadelesi
Karla kaplı köylerde hayat mücadelesi
FOTO FOKUS
TAG Otoyolu'nda feci kaza: 2 ölü, 10 yaralı
TAG Otoyolu'nda feci kaza: 2 ölü, 10 yaralı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ