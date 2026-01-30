Hafif Sağanak Yağışlı 9.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 30.01.2026 10:44

Türkiye'nin enerji ithalatı faturası aralıkta azaldı

Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, Aralık 2025'te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,9 azalarak 6 milyar 63 milyon 397 bin dolar oldu.

Türkiye'nin enerji ithalatı faturası aralıkta azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığınca oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, geçen yıl aralıkta Türkiye'nin toplam ithalatı, 2024’ün aynı ayına kıyasla yüzde 10,7 artarak 35 milyar 674 milyon 397 bin dolar olarak belirlendi.

Bu tutarın 6 milyar 63 milyon 397 bin dolarlık kısmını, enerji ithalatı olarak özetlenen "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu.

Aralık 2024'te bu rakam 6 milyar 803 milyon 930 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Böylece enerji ithalatı tutarı yıllık bazda yüzde 10,9 azaldı.

Bu dönemde ham petrol ithalatı ise yüzde 18,8 artarak 2 milyon 872 bin 809 tona yükseldi.

ETİKETLER
TÜİK
Sıradaki Haber
Dış ticaret istatistikleri açıklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:36
Suriye'de ateşkes mutabakatına varıldı
11:35
MEB'den eğitim kurumları yöneticilerinin görevlendirilmesine ilişkin yeni düzenleme
11:33
Kapasite mekanizmasından 16 doğal gaz santrali yararlanacak
11:32
İnternetten altın alışverişinde şikayetler artıyor
11:30
Küçük ölçekli balıkçı destekleri için başvurular başladı
11:26
Kadınlarda işsizlik oranı son 154 ayın en düşük seviyesinde
Karla kaplı köylerde hayat mücadelesi
Karla kaplı köylerde hayat mücadelesi
FOTO FOKUS
TAG Otoyolu'nda feci kaza: 2 ölü, 10 yaralı
TAG Otoyolu'nda feci kaza: 2 ölü, 10 yaralı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ