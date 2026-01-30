Dış ticaret istatistikleri açıklandı

Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) iş birliğiyle oluşturulan geçen yılın aralık ayı ve 2025 yılı geneline ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.

Buna göre, Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında ihracat, Aralık 2025'te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,7 artarak 26 milyar 373 milyon dolara yükselirken, ithalat da yüzde 10,7 artışla 35 milyar 674 milyon dolar oldu.

Dış ticaret açığı, Aralık 2025'te yıllık bazda yüzde 5,6 artarak 8 milyar 811 milyon dolardan 9 milyar 301 milyon dolara çıktı. İhracatın ithalatı karşılama oranı, Aralık 2024'te yüzde 72,7 iken geçen ay yüzde 73,9 olarak kayıtlara geçti.

İhracat, 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 4,4 artarak 273 milyar 361 milyon dolara, ithalat yüzde 6,2 artışla 365 milyar 370 milyon dolara yükseldi.

Dış ticaret açığı, geçen yıl yüzde 11,9 artarak 92 milyar 9 milyon dolar oldu.

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2024'te yüzde 76,1 iken geçen yıl yüzde 74,8'e geriledi.

Enerji ve altın hariç dış ticaret

Geçen ay enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat yüzde 14,6 artarak 24 milyar 876 milyon dolar, ithalat da yüzde 17,9 yükselişle 27 milyar 614 milyon dolar oldu.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı, Aralık 2025'te 2 milyar 738 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 16,3 artarak 52 milyar 490 milyon dolara yükseldi. Bu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 90,1 olarak belirlendi.

Ekonomik faaliyetler incelendiğinde ihracatta aralıkta imalat sanayisinin payı yüzde 93,2, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 4,6, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,7 oldu.

Ocak-Aralık 2025 döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayisinin payı yüzde 94,3, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,5, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,6 olarak kaydedildi.

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta Aralık 2025'te ara malların payı yüzde 65,4, sermaye mallarının payı yüzde 18 ve tüketim mallarının payı yüzde 16,2 olarak hesaplandı.

Ocak-Aralık 2025 döneminde ise ara malların payı yüzde 68,4, sermaye mallarının payı yüzde 15 ve tüketim mallarının payı yüzde 16,2 oldu.

En fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu

Aralık 2025'te ihracatta ilk sırayı 1 milyar 760 milyon dolarla Almanya aldı. Bu ülkeyi 1 milyar 583 milyon dolarla Birleşik Krallık, 1 milyar 564 milyon dolarla ABD, 1 milyar 336 milyon dolarla Irak ve 1 milyar 259 milyon dolarla Fransa takip etti. Bu dönemde ilk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam dış satımın yüzde 28,4'ünü oluşturdu.

Ocak-Aralık 2025 döneminde de dış satımda ilk sırada yer alan Almanya'ya 22 milyar 167 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Almanya'yı 16 milyar 773 milyon dolarla Birleşik Krallık, 16 milyar 328 milyon dolarla ABD, 13 milyar 232 milyon dolarla İtalya ve 12 milyar 380 milyon dolarla Irak izledi. Bu dönemde ilk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam dış satımın yüzde 29,6'sına karşılık geldi.

Aralık 2025'te ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Geçen ay bu ülkeden 4 milyar 649 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirildi. Çin'i 3 milyar 738 milyon dolarla Rusya, 3 milyar 22 milyon dolarla Almanya, 2 milyar 21 milyon dolarla ABD, 1 milyar 617 milyon dolarla İtalya takip etti. Aralık 2025'te ilk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 42,2'sine tekabül etti.

Ocak-Aralık 2025 döneminde ithalatta da ilk sırayı Çin aldı. Çin'den yapılan ithalat 49 milyar 576 milyon dolar olurken bu ülkeyi 42 milyar 373 milyon dolarla Rusya, 30 milyar 110 milyon dolarla Almanya, 18 milyar 80 milyon dolarla ABD, 15 milyar 738 milyon dolarla İsviçre izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 42,7'si olarak belirlendi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, Aralık 2025'te bir önceki aya göre ihracat yüzde 5,2, ithalat yüzde 1,8 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise aralıkta bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 9,5, ithalat yüzde 7 artış gösterdi.

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, "ISIC Rev.4" sınıflaması içinde yer alan imalat sanayisi ürünlerini kapsıyor. Aralık 2025'te bu sınıflamaya göre imalat sanayisi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 93,2 oldu. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 6,3 olarak kayıtlara geçti.

Ocak-Aralık 2025 döneminde "ISIC Rev.4" sınıflamasına göre imalat sanayisi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,3 olarak tespit edildi. Bu dönemde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,8 oldu.

Aralıkta imalat sanayisi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 81,2 olarak belirlendi. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 14,6 olarak hesaplandı.

Ocak-Aralık döneminde imalat sanayisi ürünlerinin toplam ithalattaki payının yüzde 81,8 olduğu saptandı. Bu dönemde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 11,8 olarak kayıtlara geçti.

Özel Ticaret Sistemi verileri

Özel Ticaret Sistemi'ne göre geçen ay ihracat, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 14,1 artarak 24 milyar 172 milyon dolar, ithalat yüzde 11 artışla 33 milyar 763 milyon dolar oldu.

Aralık 2025'te dış ticaret açığı yüzde 4 artarak 9 milyar 223 milyon dolardan 9 milyar 591 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise Aralık 2024'te yüzde 69,7 iken geçen ay yüzde 71,6'ya yükseldi.

Özel Ticaret Sistemi'ne göre ihracat, 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 4,8 artarak 248 milyar 768 milyon dolar, ithalat yüzde 7 artışla 344 milyar 45 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Söz konusu dönemde dış ticaret açığı yüzde 13,5 artarak 83 milyar 911 milyon dolardan 95 milyar 277 milyon dolara çıktı. İhracatın ithalatı karşılama oranı da Ocak-Aralık 2024 döneminde yüzde 73,9 iken geçen yıl yüzde 72,3'e geriledi.