Ankara
Ekonomi
TRT Haber 30.09.2025 10:14

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi ağustosta arttı

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 2,47, yıllık bazda yüzde 36,16 artış gösterdi.

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi ağustosta arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin H-ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, H-ÜFE Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,47 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 34,48 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,16 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 42,09 artış gösterdi. 

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 28,91 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 36,51 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 41,62 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 49,24 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 47,17 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 41,54 artış gerçekleşti. 

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 1,91 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 2,35 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 3,01 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 2,95 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 3,23 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 3,17 artış gerçekleşti.

TÜİK
