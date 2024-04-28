Hızlı trenle Yozgat'a 1 yılda 276 bin yolcu geliş gidiş yaptı

Ankara, Kırıkkale, Yozgat ve Sivas'ı birbirine bağlayan ve 4 Mayıs'ta yolcularını İstanbul'a ulaştıracak YHT Hattı'nın Yozgat'ın gelişimine önemli katkı sunması bekleniyor.

26 Nisan 2023'te hizmete açılan ve 27 Nisan'da ilk yolcu taşımasına başlayan Ankara-Sivas YHT Hattı'nı kullanarak, bir yılda 276 bin kişi Yozgat'a geliş gidiş yaptı.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Yozgat-Ankara arasında yolculuk süresinin hızlı trenle 1 saat 26 dakikaya düştüğünü söyledi.

Hattın hizmete açılışının birinci yılını doldurduğunu ifade eden Özkan, "Sayın Bakanımızla birlikte Sorgun ve Akdağmadeni istasyonlarının açılışı yapıldı. Yine Yerköy istasyonunun açılış hazırlıkları da devam ediyor. İnşallah haziran ayı içerisinde Yerköy istasyonumuz da devreye girdiğinde inanıyorum ki yolcu sayısı gidiş geliş 500 bine ulaşacak. Yozgat tamamen bir ticaret ve turizm kenti haline dönüşecek." dedi.

Özkan, yakın zamanda İstanbul seferlerine de başlanacağını, bu süreçte hem Yozgat'la gönül bağı olan insanlar hem de Yozgatlı olup İstanbul'da, Ankara'da bulunan insanlar için bir fırsat oluşacağını anlatarak, "İnşallah ulaşım imkanlarıyla birlikte Yozgat'ımız 8 il olan komşuluğuyla aynı zamanda gönüllerin kesiştiği bir nokta haline gelecek. Hayalimizde kültür turizmiyle, doğa turizmiyle, ticaret turizmiyle yoluna devam eden bir Yozgat var. İnşallah bu güzelliklerle birlikte yol almaya devam edeceğiz." diye konuştu.

[Fotoğraf: AA]

Hızlı tren Yozgat'ta doğa ve kaplıca turizmine katkı sağlayacak

Seyahat kolaylığı sayesinde Çamlık Milli Parkı'na, Sorgun'daki kaplıcalara ilginin daha da artacağına inandığını dile getiren Özkan, şunları kaydetti:

"Bunun yanı sıra Kazankaya Kanyonu ile Çekerek, Akdağmadeni ve Sarıkaya, buradaki kültürel varlıklarımıza ayrı güzellik ve ulaşılabilirlik katacak. İnşallah Yozgat, hızlı trenle gelecekte hayallerimizde bir turizm kenti olarak göz önüne çıkacak. Bir hedefimiz de biz burayı bir ticaret kenti haline dönüştürmek istiyoruz. İl genelinde bir ticaret turizm alanı oluşturmak istiyoruz. Bir yanda hızlı tren, bir yanda 2025 yılında inşallah faaliyete geçecek olan havaalanımız, iş insanlarımız, yatırımcılarımız açısından da bir avantaj oluşturacak. Yozgat'ımızı bir doğa, kültür, kaplıca ve ticaret, turizm merkezi olarak gelecekte hedefliyor ve hayallerimizi bunun üzerine kuruyoruz. Ben bu vesileyle emeği geçen bütün arkadaşlarımıza, destek olan bütün insanımıza, milletvekillerimize, bakanlarımıza ve himayelerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum."

[Fotoğraf: AA]

"Hızlı tren, üniversitemizin gelişmesi açısından da oldukça önemli"

YHT'yi açılışından itibaren sürekli kullanan Bozok Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Çiğdem Kader de kendisi gibi pek çok öğretim üyesi ve öğrencilerin hızlı treni tercih ettiğini söyledi.

Daha önce Ankara'ya otobüsle seyahat ettiğini anlatan Kader, şu değerlendirmede bulundu:

"Hızlı tren, üniversitemizin gelişmesi açısından da oldukça önemli. Gayet memnunuz. Öğretim üyeleri, öğrenciler, herkes rahatlıkla kullanıyor ve tercih ediyor. Hemen her sefer benim gözlemlediğim dolu olarak gerçekleşiyor. Hiç boş yer olmuyor. Yozgat'ın gelişimine büyük katkısı olduğunu düşünüyorum. Ben her hafta cuma ve pazartesi günleri kullanıyorum. Üniversitemizin gelişimi açısından, ilde bulunan diğer kamu kuruluşlarında çalışan pek çok memur arkadaşımız açısından oldukça olumlu bir gelişme."