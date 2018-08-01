  • 01 AĞUSTOS 2018, ÇARŞAMBA

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Hisseleri rekor kıran Apple'ın değeri 1 trilyon dolara yaklaştı

ABD'li teknoloji devi Apple'ın hisseleri bugün rekor seviyeye ulaştı. Firmanın piyasa değeri de 1 trilyon dolara yaklaştı.

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Hisseleri rekor kıran Appleın değeri 1 trilyon dolara yaklaştı

New York borsasında dün günü 190,29 dolardan kapatan Apple hisseleri, bugün yüzde 5,1 artışla Türkiye saati ile (TSİ) 17.37'de 200 dolara ulaşarak şirket tarihindeki en yüksek seviyeye çıktı.

Tarihte ilk olacak

Şirketin piyasa değeri de 981 milyar dolar oldu. Piyasa değeri 1 trilyon dolara yaklaşan Apple, bu seviyeyi görmesi halinde tarihte bunu başaran ilk şirket olacak.

Apple, dün açıkladığı bilançosunda, bu yılın nisan-haziran döneminde gelirinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,3 artarak 53,26 milyar dolara, net karının da yüzde 32,1 yükselerek 11,52 milyar dolara ulaştığını duyurmuştu.

Kaynak: AA 

Etiketler: hisse, apple
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