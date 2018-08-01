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Kütahya Vişnesi coğrafi işaret alacak

Kütahya genelinde üretilen vişnenin "coğrafi işaret" alması için iki yıl önce başlatılan çalışmaların sonuçlanmak üzere olduğu açıklandı.

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Kütahya Vişnesi coğrafi işaret alacak

Kütahya Ticaret Borsası (KÜTBO) Yönetim Kurulu Başkanı Necati Gültekin, özellikle Şaphane, Pazarlar ve Simav ilçelerinde yılda yaklaşık 35 bin ton vişne üretildiğini belirterek, bu vişnenin her yönden kaliteli olduğunu söyledi.

Yaklaşık iki yıl önce Kütahya'da üretilen vişnenin coğrafi işaret alması yönünde başvuruda bulunduklarını anlatan Gültekin, şunları dedi:

"Tat ve aroma bakımından zengin olan ve borsamız tarafından tescil işlemleri yapılan Kütahya Vişnesi'ne hak ettiği ekonomik değeri kazandırmayı amaçlıyoruz. Borsamız tarafından 'coğrafi işaret' alınması için il müdürlüğümüzün de katkılarıyla 2016 yılında çalışmalara başlamıştık. Yaklaşık iki yıl süren çalışmalar neticesinde, 'Kütahya Vişnesi' adı altında coğrafi işaret başvurusunu KÜTBO olarak geçen yıl Türk Patent Enstitüsü’ne yaptık. Tamamlanma aşamasına geldi."

Gültekin, başvurunun onaylanmasının ardından Kütahya Vişnesi'nin hak ettiği değere kavuşacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Etiketler: kütahya vişnesi, Kütahya
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