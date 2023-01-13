Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin ihracatı, Aralık 2022'de bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,1 artarak 23 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Böylelikle bu zamana kadarki en yüksek aralık ayı ihracatına ulaşılmış oldu.

Ocak-Aralık 2022'de ihracat, 2021 yılının aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 12,9 artarak 254,2 milyar dolara taşındı.

Aralık 2021'de 1 milyar 808 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, Aralık 2022'de yüzde 5,5 azalışla 1 milyar 709 milyon dolarlık ihracat yaptı.

Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, Ocak-Aralık 2022'de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 artışla 21 milyar 205 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Böylelikle sektör, tüm zamanların en yüksek yıllık ihracatına ulaştı.

Sektörün Aralık 2022 ihracatının 1,2 milyar dolarlık bölümü İstanbul'dan yapıldı. İstanbul'u, 120 milyon dolarla İzmir ve 111 milyon dolarla Bursa takip etti.

Sektörün Ocak-Aralık 2022 döneminde yaptığı 21,2 milyar dolarlık ihracatın da 14,7 milyar doları İstanbul'dan, 1,7 milyar doları Bursa'dan ve 1,4 milyar doları İzmir'den gerçekleştirildi.

En fazla dış satım Almanya'ya

Hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe Aralık 2022'de en fazla dış satım yapılan ülke, 315 milyon dolarla Almanya oldu. Almanya'yı, 150 milyon dolarla Hollanda ve 131 milyon dolarla Birleşik Krallık izledi.

Sektör, Ocak-Aralık 2022'de ise Almanya'ya 3,6 milyar dolar, İspanya'ya 2,6 milyar dolar ve Birleşik Krallık'a 2 milyar dolarlık ihracat yaptı.

Sektörde geçen ay en fazla ihracatın yapıldığı ülke gruplarına bakıldığında, 1 milyar dolarla AB ülkeleri birinci, 222 milyon dolarla Bağımsız Devletler Topluluğu ikinci ve 184 milyar dolarla diğer Avrupa ülkeleri üçüncü sırada yer aldı.

2022 yılında sektör, AB ülkelerine 12 milyar 778 milyon dolar, diğer Avrupa ülkelerine 2,6 milyar dolar ve Orta Doğu ülkelerine 1,7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

TİM verilerine göre, Aralık 2022'de 180 ülke ve bölgeye ihracat yapan hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, aynı dönemde ülkenin toplam ihracatından yüzde 7,5 pay aldı.

2022 yılının tamamında ise 215 ülke ve bölgeye ihracat yapan sektör, ülkenin toplam ihracatında yüzde 8,3 paya sahip oldu.

"Hazır giyimin, 2023 yılını 2022’nin üzerinde bir ihracatla kapatacağına inanıyorum"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hazır giyim ve konfeksiyonun, katma değerli üretimi, 750 bine yaklaşan istihdamı, 21 milyar doları aşan ihracatı ile Türkiye için stratejik öneme sahip sektörler arasında yer aldığını belirterek, "Ülkemize her yıl 18-19 milyar dolar net döviz kazandırıyoruz." dedi.

2022'ye 22-23 milyar dolarlık ihracat hedefi ile başladıklarını anımsatan Gültepe, şunları kaydetti:

"İlk yarı, beklentilerimiz doğrultusunda geçti. Ancak firmalarımızın artan maliyetler yüzünden fiyat tutturmakta zorlanması nedeniyle salgın sürecinde ülkemize gelen siparişlerin önemli bir kısmını Hindistan, Pakistan, Bangladeş gibi ülkelere kaptırdık. Euro/dolar paritesindeki değişim nedeniyle de 1,5 milyar dolarlık kaybımız oldu. Ayrıca, yılın ikinci yarısından itibaren küresel pazarlardaki resesyon beklentisi de ihracatımıza olumsuz yansıdı. Bütün bu olumsuzluklara rağmen 2022'de ihracatımızı yüzde 4,8 artışla 21,2 milyar dolara çıkardık. Böylece ihracatta bugüne kadarki en yüksek yıllık değerimize ulaştık. Biz hazır giyim ve konfeksiyon ihracatımızı her yıl en az yüzde 10 artırmayı hedefliyoruz."

Gültepe, küresel ekonomilerin 2023'e enerji krizi ve resesyon endişesi ile girdiğini aktararak, "Hazır giyim ve konfeksiyon, değişimlere en hızlı tepki veren sektörler arasında yer alıyor. Pazarlardaki daralmadan ilk etkilenen sektörlerden biri olan hazır giyimin, ikinci 6 ayda normalleşme ile birlikte hızla toparlanacağına ve 2023 yılını 2022'nin üzerinde bir ihracatla kapatacağına inanıyorum." dedi.