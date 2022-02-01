Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı (EHKİB) Burak Sertbaş, hazır giyim sektörüyle ilgili gelişmeleri paylaştı.

EHKİB ihracatının 1 milyar 489 milyon dolar seviyesinde bulunduğunu söyleyen Sertbaş, ihracatlarının 2020 yılına göre yüzde 14, 2019 yılına kıyasla yüzde 13 arttığını, en fazla ihracat gerçekleştirdikleri ilk 5 ülkenin İspanya, Almanya, İngiltere, Hollanda ve ABD olduğunu vurguladı.

"Dış pazar etkinliklerimizi artırmayı hedefliyoruz"

İhracat hedeflerine ulaşmada tasarıma yaptıkları yatırımın büyük payı olduğunu düşündüklerini anlatan Sertbaş, şunları söyledi:

"2022 öngörülerine bakarsak pandemi kaynaklı çok büyük bir aksilik yaşamazsak, hammadde ve navlun kaynaklı maliyet artışları hızımızı kesmez ise 2021 yılındaki başarımızı 2022 yılında da tekrarlayacağımıza inanıyorum. Geçen yıl ihracat, önceki yıla göre yüzde 18 artışla 20,2 milyar dolar oldu. Sağlam sürdürülebilir altyapımız, temiz üretime yaptığımız yatırımlar ve Avrupa'ya olan yakınlık avantajımızla 2022 yılında Türkiye geneli hazır giyim ihracatımızın 22 milyar dolar seviyelerinde gerçekleşeceğini, EHKİB olarak ihracatımızın ise 1,6 milyar dolar seviyelerinde olacağını öngörüyorum."

Burak Sertbaş, 2022 yılında da ulusal bir inovasyon gündemi oluşturmak gayretinde olacaklarına dikkat çekerek, "2022 yılında da dış pazar etkinliklerimize devam etmeyi hedefliyoruz. Birliğimiz, ETHİB ve Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği ile ortak bir Almanya Sektörel Ticaret Heyeti organize etmeyi planlıyoruz. Mart ayında Danimarka İstanbul Başkonsolosluğuyla iş birliğinde İzmir'de 2. Danimarka Alım Heyeti organizasyonumuzu yapacağız. Bu yıl içerisinde üyelerimize yönelik bir faaliyet gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz" dedi.