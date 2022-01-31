Merkez Bankası mektupta, kur korumalı hesaplar ve benzeri araçlar ile Türk lirası tasarruflarının teşvik edileceğine vurgu yaptı.

Para takas işlemlerinin toplam fonlama içerisindeki payının azaltılması başta olmak üzere, Türk lirasına erişimde TL cinsi teminat ve araçların öncelikli olacağı belirtildi.

Bu kapsamda üretimin finansmanında dış borçlanmaya bağımlılık en aza indirilecek.

Kurların serbest piyasa koşullarında ve ekonomik temeller etrafında uzun dönemli istikrarı için gerekli koşullar sağlanacak.

Mektupta ayrıca ticarette fiyat rekabetini engelleyen unsurlara karşı kamu denetiminin önemini korumaya devam edileceği belirtildi.