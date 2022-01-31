İki kurumdan yapılan ortak açıklamada, Fas'taki yıllık toplantı planının 2023'e ertelendiği aktarıldı.

Açıklamada, Fas ile yapılan istişareler sonucu bu yıl ekimde Marakeş'te yapılması planlanan yıllık toplantıların COVID-19 salgınıyla ilgili devam eden belirsizlikler nedeniyle Washington'da düzenleneceği kaydedildi.

Yıllık toplantılar Washington dışında yapılıyor

Her yıl ekimde gerçekleştirilen yıllık toplantılar her üç yılda bir IMF ve Dünya Bankasının merkezlerinin bulunduğu Washington'ın dışında yapılıyor.

Gelecek yıl Fas'ta yapılacak IMF-Dünya Bankası Yıllık Toplantıları'nın, 2018'de Endonezya'da, 2015'te Peru'da, 2012'de Japonya'da ve 2009'da Türkiye'de yapıldığı kayıtlarda yer alıyor.

IMF ve Dünya Bankası Yıllık Toplantıları, üye ülkelerin maliye bakanlarını, merkez bankası başkanlarını, özel sektör yöneticilerini, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini ve medya mensuplarını küresel önem taşıyan meseleleri tartışmak üzere bir araya getiriyor.

Salgının başından beri online olarak düzenleniyor

COVID-19 salgının başlamasından bu yana yıllık toplantılarını sanal olarak düzenleyen iki kurum, geçen yıl ekim ayında gerçekleşen toplantıda bazı etkinlikleri yüz yüze gerçekleştirmişti.