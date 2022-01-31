Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, Myanmar'daki darbenin 1. yılına yaklaşılırken ülkenin durumunun, tüm bölgedeki savunmasız kişiler üzerinde önemli etkiler yaratmaya devam ettiğini ve uluslararası barış ve güvenlik için tehdit oluşturduğunu söyledi.

Kanada'nın müttefikleriyle koordineli bir şekilde harekete geçtiğini vurgulayan Joly, şunları söyledi:

"İnsancıl hukukta korkunç ihlaller, şiddet olaylarında artış ve barışçıl bir çözüme yönelik somut ilerleme kaydedilmediğine dair raporların ardından Kanada, Myanmar'daki insan hakları ihlalcilerinden hesap sormak için uluslararası ortakları ve müttefikleri ile koordineli şekilde harekete geçiyor."

Hukuk sisteminin üst görevlilerine yaptırım

Buna göre, Kanada, Burma Özel Ekonomik Önlemler Düzenlemeleri kapsamında ülkenin hukuk sisteminin önde gelen 3 ismine yaptırım getirdi.

Myanmar Adalet Bakanı ve Ülke Başsavcısı Dr. Thida Oo, Myanmar Başyargıcı Htun Htun Oo ve Myanmar Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu Başkanı U Tin Oo yaptırımlar listesine eklendi.

Açıklamada, bu kişilerin, yetkilerini kötüye kullanarak hukukun üstünlüğünü siyasi muhalefeti ortadan kaldırmak için kullandıkları vurgulandı.

Kanada, Myanmar’da 1 Şubat 2021’de gerçekleşen askeri darbenin ardından Burma Özel Ekonomik Önlemler Düzenlemeleri kapsamında bugüne kadar toplam 73 kişiye ve 58 kuruluşa yaptırımlar getirmişti.