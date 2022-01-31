Haber Giriş: 31 Ocak 2022 Pazartesi 22:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Esed güçleri ABD konvoyunun bir köye girişini engelledi
[Fotoğraf: Arşiv]
Esed rejimi güçleri, Haseke’ye bağlı Kamışlı ilçesinin doğusundaki Hirbet Amo köyüne girmeye çalışan ABD konvoyunu havaya ateş açarak engelledi.
Rejim güçleri, 3 zırhlı araçtan oluşan ABD konvoyunun Kamışlı’nın Hirbet Amo köyünden geçmesine izin vermedi.
Esed güçleri, konvoyun girişini engellemek için havaya yoğun ateş açtı. Bunun üzerine ABD konvoyu geri dönmek zorunda kaldı.
Etiketler: ABD Beşşar Esed
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