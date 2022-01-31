Marib'deki İnsan Hakları Ofisinin yayımladığı "Çocukluğu Öldürme" başlıklı raporda, Husilerin kente düzenlediği saldırılarda yaşanan çocuk kayıplarıyla ilgili bilgi verildi.

296 çocuk hayatını kaybetti

Husilerin, Marib ve çevresinde füze, bomba yüklü insansız hava araçları (İHA), mayın ve patlayıcılarla düzenlediği 7 yıldır devam eden saldırılarda 296 çocuğun öldüğü, 732 çocuğun yaralandığı, bazı çocukların ise saldırı, işkence, alıkonma, zorla silah altına alınma ve kaybettirilme gibi durumlara maruz kaldığı açıklandı.

Raporda ayrıca Husilerin Marib ve çevresinde 1748 çocuğu zorla silah altına aldığı, bunlardan 124'ünün öldüğü, 529'unun yaralandığı aktarıldı.

Husilerin kaçırdığı çocuklardan 323'ünün akıbetinin bilinmediği, diğer çocukların ise halen söz konusu milis güçlerin saflarında savaştığı ifade edildi.

İç savaş yaklaşık 7 yıldır sürüyor

İran destekli Husiler, Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Yemen hükümeti ise Mart 2015'ten bu yana Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından destekleniyor.

Ülkenin birçok bölgesinde çatışmalar aralıksız sürüyor