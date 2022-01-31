Bölgenin kendine ve tüm dünyaya tahıl sağlayan verimli toprakları da askeri gelişmelerin gölgesinde...

Ukrayna ekonomisi çöküşün eşiğinde

Ukrayna'nın sahip olduğu zenginlikler, silahların ve Rusya ile olası bir savaşın gölgesi altında kalıyor.



Hem geçmiş çatışmalar, hem de yaşanması muhtemel yeni bir savaş... Tüm bunlar Ukrayna ekonomisine yavaş yavaş zarar veriyor.

2014 yılında başlayan çatışmalar ve halen devam eden gerilim üretimi de derinden etkiledi.

Harabeye dönen fabrikalar

Özellikle şehir dışındaki fabrikalar, üzerinde savaşın izleriyle harabe olarak bekliyor.

Fabrika, Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki bölgenin sınır hattında bulunuyor.

Bir zamanlar çarkların döndüğü, pek çok Ukraynalının ekmek kapısı olan tesis şimdi derin bir sessizlik içinde bekliyor.

Dünyadaki gıda sektörü tehdit altında

Dünyanın en büyük tahıl üreticilerinden biri olan Ukrayna’da çıkacak bir savaşın dünyadaki gıda arzını da olumsuz yönde etkilemesinden korkuluyor.

Mısır ve buğday fiyatları Rusya 2014 yılında Kırım'ı ilhak ettiğinde büyük bir sıçrama yapmıştı.

Savaş ihtimali, verimli tarım arazilerinin askeri amaçlar doğrultusunda kullanılmasına da neden oluyor. Ukrayna askeri olası Rusya işgaline hazırlık için savunma noktaları oluşturuyor.

Bölgedeki gerilim diplomatik yollarla çözülmez, yeniden silahlar ateşlenirse, ülke ekonomisinin çok daha derinden etkilenmesi kaçınılmaz görülüyor.

Kamera: Seyit Taşdelen