Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Bahreyn'e yaptığı ziyarette ortak basın toplantısı düzenlendi.

"Bölgede barışın olması gerektiğinin önemine vurgu yaptık"

Basın toplantısında konuşan Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Rashid Al Zayani, iki ülke arasındaki mutabakat zabıtlarının aktifleştirilmesi konusunu ele aldıklarını ifade ederek "Güvenlik ve siyasi anlamda, bölgesel meydan okumalar, istikrarı ilgilendiren konulara temas ettik. Bölgede barışın olması gerektiğinin önemine vurgu yaptık" dedi.

Çavuşoğlu'nun Bahreyn Veliaht Prensi ve Başbakan Selman bin Hamad Al Halife ile görüşmesinde iki ülke ilişkilerinin ilerletilmesi konusunda fikir birliğinin dile getirildiğini aktaran Zayani, ilişkilerin geliştirilmesi için gayret edilmesi gerektiğini belirterek ticari, kültürel, ekonomik becerilerin karşılıklı alışverişi konusunda aynı görüşte olduklarını aktardı.

Zayani, iki ülke arasında ekonomi ve ortak kalkınma alanında gündeme gelen başlıkların ilerletilmesi için iletişim ve diyaloğun sürekli devam ettiğini vurguladı.

"Terör tehdidi, her yerde terör tehdididir"

Yemen'deki Husilerin Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) düzenlediği saldırıyı değerlendiren Zayani, "Terör tehdidi, her yerde terör tehdididir. Suudi Arabistan ve BAE gibi kardeş ülkelerine karşı terör örgütü Husilerin saldırılarına ilişkin Bahreyn'in tavrı açıktır ve bunlar kınadığımız eylemlerdir. Bahreyn, kardeş ülkelerle güvenlik ve istikrarlarının korunması konusunda dayanışma içindedir" diye konuştu.

Zayani, Yemen'deki Husilerden, Suudi Arabistan'ın yaptığı ateşkes çağrısına riayet etme ve Riyad'ın siyasi müzakerelere katılma davetine olumlu yanıt vermelerini istedi.