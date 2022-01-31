Haber Giriş: 31 Ocak 2022 Pazartesi 19:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kanada Başbakanı Trudeau COVID-19'a yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun COVID-19 test sonucu pozitif çıktı.
Kanada Başbakanı Justin Trudeau sosyal medya hesabından, COVID-19 testinin pozitif çıktığını ve şu ana kadar "iyi" hissettiğini açıkladı.
Trudeau, "Kendimi iyi hissediyorum ve bu hafta halk sağlığı yönergelerini izleyerek uzaktan çalışmaya devam edeceğim. Millet, lütfen aşı olun" dedi.
CBC’nin haberine göre, Trudeau, çocuklarından birinin COVID-19 testinin geçen hafta pozitif çıkmasından bu yana tecritteydi.
Etiketler: Kanada Koronavirüs PCR Testi Justin Trudeau
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