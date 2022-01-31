Kanada Başbakanı Justin Trudeau sosyal medya hesabından, COVID-19 testinin pozitif çıktığını ve şu ana kadar "iyi" hissettiğini açıkladı.

Trudeau, "Kendimi iyi hissediyorum ve bu hafta halk sağlığı yönergelerini izleyerek uzaktan çalışmaya devam edeceğim. Millet, lütfen aşı olun" dedi.

CBC’nin haberine göre, Trudeau, çocuklarından birinin COVID-19 testinin geçen hafta pozitif çıkmasından bu yana tecritteydi.