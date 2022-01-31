Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Sue Gray'in hazırladığı rapor, polisin talebi üzerine sınırlandırılmış şekilde yayımlandı.

"Ülke genelinde neler olduğu konusunda çok az düşünülerek yapıldı"

Soruşturmaya konu etkinliklerin bazılarının, "halk sağlığı açısından taşıdığı riskler ve halka nasıl görünebilecekleri göz önüne alındığında ülke genelinde neler olduğu konusunda çok az düşünülerek yapıldığı" ifade edildi.

Raporda, bazı toplantılarda "yalnızca hükümetin kalbinde çalışanlardan beklenen yüksek standartlar değil, aynı zamanda o sırada tüm İngiliz halkından beklenen standartlara uymada ciddi başarısızlıklar olduğu" söylendi.

Metinde, "Farklı zamanlarda 10 Numara (Başbakanlık) ve Kabine Ofisi'nin farklı bölümleri, liderlik ve muhakeme başarısızlıkları gösterdi. Bazı olayların gerçekleşmesine izin verilmemeliydi" ifadesi kullanıldı.

Johnson konuşma yapacak

Başbakanlık binasının bahçesinin "uygun olmayan" bir şekilde "izin veya gözetim olmaksızın" toplanmalar için kullanıldığı vurgulanan raporda, biri Başbakan Boris Johnson'ın binadaki kişisel dairesinde olmak üzere toplam 12 etkinliğin polis tarafından soruşturulduğu söylendi.

Metinde, polisin talebi nedeniyle soruşturma sürecini etkilememek adına bazı toplanmalara asgari düzeyde atıfta bulunulduğu da vurgulandı.

Başbakan Johnson, raporun yayınlanmasının ardından parlamentoda bir konuşma yapacak.

Özür dilemişti

Başbakanlıkta kısıtlamaların ihlal edildiği öne sürülen parti veya etkinliklerin sayısı, Johnson'ın 2020'deki ilk karantina sırasında COVID-19 kısıtlamalarına aykırı olmasına rağmen bir doğum günü partisi yaptığının ortaya çıkmasıyla 17'ye yükselmişti.

Johnson'ın bunlar arasında yer alan ve 20 Mayıs 2020'de Başbakanlık bahçesinde düzenlenen bir partiye de katıldığı belirlenmişti.

İddiayı doğrulayarak özür dileyen Johnson, "kendi içkinizi getirin" denilerek personelin davet edildiği etkinliğin "iş etkinliği" olduğunu sandığını söylemişti.

Muhalefet ve Johnson'ın lideri olduğu Muhafazakar Parti'den bazı milletvekilleri Başbakan'ın istifasını isterken, düzenlenen etkinliklerle ilgili olarak kıdemli memur Sue Gray bir rapor yazmakla görevlendirilmişti.

Bu arada polis de Gray'in ilettiği bilgiler ve Başbakanlıktaki görevli polis memurlarının ifadeleri kapsamında kendi soruşturmasını başlatmıştı.

İngiliz polisi 300 fotoğrafı inceliyor

Londra Polisinden yapılan açıklamaya göre, COVID-19 kısıtlamaları sırasında hükümet binalarında yapıldığı iddia edilen 8 etkinliğin soruşturması devam ediyor.



Söz konusu etkinliklerle ilgili Kabine Ofisi'nden bilgi istendiği belirtilen açıklamada, "Belgeleri, 28 Ocak Cuma günü Kabine Ofisi'nden aldıktan sonra dinlenilmeleri için kimlerle iletişime geçilmesi gerektiğini doğrulamak için şimdi hızlıca gözden geçiriyoruz" denildi.



Bu kapsamda Kabine Ofisi'nden gelen ve 300'den fazla fotoğraf ile 500 sayfadan fazla belgenin incelendiği aktarılan metinde, soruşturmanın ardından COVID-19 kısıtlamalarının makul bir mazeret olmaksızın ihlal edildiğinin tespiti durumunda para cezası bildirimi yapılabileceği kaydedildi.