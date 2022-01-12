Johnson, Downing Street (Başbakanlık) ofisinin bahçesinde düzenlenen partiye dair yaptığı açıklamada, COVID-19 salgınında fedakarlık gösterenlerin hissettiği öfkeyi anlayabildiğini söyledi.

Parlamentoda konuşan Johnson, "Özür dilemek istiyorum. Doğru anlamadığımız şeyler oldu ve sorumluluk almam gerekiyor." ifadesini kullandı.

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