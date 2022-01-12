Haber Giriş: 12 Ocak 2022 Çarşamba 15:09Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Boris Johnson salgın kısıtlamalarında partiye katıldığı için özür diledi
[Fotoğraf: Reuters]
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 2020'de COVID-19 kısıtlamaları kapsamında yasak olmasına rağmen, Başbakanlık bahçesinde düzenlenen partiye katıldığı için özür diledi.
Johnson, Downing Street (Başbakanlık) ofisinin bahçesinde düzenlenen partiye dair yaptığı açıklamada, COVID-19 salgınında fedakarlık gösterenlerin hissettiği öfkeyi anlayabildiğini söyledi.
Parlamentoda konuşan Johnson, "Özür dilemek istiyorum. Doğru anlamadığımız şeyler oldu ve sorumluluk almam gerekiyor." ifadesini kullandı.
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Etiketler: Boris Johnson İngiltere
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