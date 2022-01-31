İsveç İstihbarat ve Güvenlik Teşkilatı (SEPO), 40 yaşındaki bir Rus vatandaşının, yasak bölge olan Drottningholm Sarayı üzerinde dron uçurduğunu açıkladı.

Tutuklanan Rus vatandaşının sarayın üzerinde neden dron uçurduğu hakkında bilgi verilmedi.

Nükleer santral üzerinde de İHA uçurulmuştu

Öte yandan İsveç'in Baltık Denizi kıyısında bulunan Forsmark ve Oskarshamn nükleer santralleri üzerinde 14 Ocak'ta iki büyük insansız hava aracı (İHA) uçurulmasıyla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

İnsansız hava araçlarının büyük olduğu ve sert rüzgara dayanabildikleri açıklanmıştı.