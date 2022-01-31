Haber Giriş: 31 Ocak 2022 Pazartesi 21:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsveç'te Kraliyet Sarayı üzerinde dron uçuran Rus tutuklandı
[Temsili Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İsveç'in başkenti Stockholm'de Kraliyet ailesine ait Drottningholm Sarayı üzerinde izinsiz dron uçuran Rus vatandaşı tutuklandı.
İsveç İstihbarat ve Güvenlik Teşkilatı (SEPO), 40 yaşındaki bir Rus vatandaşının, yasak bölge olan Drottningholm Sarayı üzerinde dron uçurduğunu açıkladı.
Tutuklanan Rus vatandaşının sarayın üzerinde neden dron uçurduğu hakkında bilgi verilmedi.
Nükleer santral üzerinde de İHA uçurulmuştu
Öte yandan İsveç'in Baltık Denizi kıyısında bulunan Forsmark ve Oskarshamn nükleer santralleri üzerinde 14 Ocak'ta iki büyük insansız hava aracı (İHA) uçurulmasıyla ilgili soruşturma başlatılmıştı.
İnsansız hava araçlarının büyük olduğu ve sert rüzgara dayanabildikleri açıklanmıştı.
Etiketler: İnsansız Hava Aracı (İHA) İsveç
Son Haberler
- 22:25
- 22:23
- 22:20
- 22:18
- 22:03
Sıradaki Haber
Ukrayna'da çatışmalarda zarar gören fabrikalar artık harabe
Yükleniyor lütfen bekleyiniz