Haber Giriş: Kaynak: AA
Hazineye ait arazileri kullanan çiftçilerin ödemelerine 3 ay erteleme
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Hazineye ait tarım arazilerini tarım veya hayvancılık amaçlı kullanan 18 bin çiftçinin 43 milyon liralık ecrimisil ödemeleri 3 ay süreyle ertelendi" dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, koronavirüs tedbirleriyle ilgili açıklama yaptı.
Bakan Kurum, "2/B ve tarım arazileri satışında 46 bin 500 hak sahibinin nisan, mayıs, hazirana ait 156 milyon liralık borcunu 3 ay süreyle erteliyoruz" dedi.
Kurum, "Hazineye ait tarım arazilerini tarım/hayvancılık amaçlı kullanan 18 bin çiftçinin 43 milyon liralık ecrimisil ödemeleri 3 ay süreyle ertelendi" ifadelerini kullandı.
Etiketler: tarım son dakika çiftçi araziSon Güncelleme: 22 Nisan 2020 Çarşamba 09:55
Sıradaki Haber
Benzine ve mazota büyük indirim... Benzin ve mazot ne kadar? Petrol fiyatları düşüyor...
Yükleniyor lütfen bekleyiniz