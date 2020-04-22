Petrol fiyatlarındaki tarihi düşüş pompaya yansımaya devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren (23 Nisan) geçerli olmak üzere benzin ve motorinde büyük indirim bekleniyor.

Bu gece yarısından itibaren (23 Nisan) geçerli olmak üzere motorin grubunda 41 kuruş, benzin grubunda 31 kuruş fiyat indirimi bekleniyor.

Benzin fiyatları düşmeye devam ediyor

11 Mart’da motorin ve benzin fiyatlarında indirime gidilmişti. Motorinin litre fiyatında ortalama 56 kuruş, benzinin litre fiyatında ise 60 kuruş indirim yapılmıştı.

İlk büyük indirimle Ankara'da benzinin litre fiyatı 6,13 lira olmuştu. Benzinin litresi İstanbul'da 6,64 liradan 6,04 liraya, İzmir'de 6,74 liradan 6,14 liraya düşmüştü.

Ardından yapılan ikinci indirim ise 14 Mart günü gerçekleşmişti. Benzinde 51 kuruş indirim yapılmıştı.

İndirimle, Ankara'da 6 lira 13 kuruş olan benzinin litresi, 5 lira 62 kuruş, İstanbul'da 6 lira 4 kuruştan 5 lira 53 kuruş, İzmir'de 6 lira14 kuruş olan benzinin litresinin 5 lira 63 kuruş olmuştu.

Bunun üzerine benzine litre fiyatı üzerinden 25 kuruş indirim daha yapılmıştı. Sonrasında ise düzenlemeyle benzinde 16 kuruş daha indirime gidilmişti. Son olarak da itibaren geçerli olmak üzere de benzinde 22 kuruş indirim yapılmıştı.

Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.