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Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Nihai amacımız enflasyonu tek haneli rakamlara indirmek

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Nihai amacımız enflasyonu kalıcı olarak tek hanelere indirmek." dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Nihai amacımız enflasyonu tek haneli rakamlara indirmek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Hazinemizin ortaya koyduğu altın tahvil ihracı, son 2 yılda 6,5 tona yakın altının yastık altından Türkiye ekonomisine kazandırılmasına vesile olarak, kayıtdışı sermayenin ne kadar doğru kayıt içine getirildiğini ortaya koydu." dedi.

Bakan Albayrak, enflasyonla mücadele ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, "Enflasyonla mücadelede almamız gereken mesafeler var. Nihai amacımız enflasyonu kalıcı olarak tek hanelere indirmek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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