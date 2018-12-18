Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un daha önce turizm verileriyle ilgili yeni bir çalışma yapılacağını açıklayarak, sinyalini verdiği yeni sistemin detayları belli oldu.

Bakanlık Tanıtma Genel Müdürlüğünce çalışmaları yürütülen ve 2019'da hayata geçirilmesi hedeflenen uygulama sayesinde Türkiye'de ilk kez turizmle ilgili "veri merkezi" oluşturulacak.

Turizm istatistikleri tek elde toplanacak

Türkiye'nin yeni tanıtım stratejisini hazırlayarak, gelecek yıldan itibaren uygulamaya koymayı ve bu çerçevede "Türkiye Markası"nı oluşturmayı planlayan Bakanlık, "veri merkezi" ile hali hazırda farklı kurum ve kuruluşlarda bulunan turizm istatistiklerinin tek elde toplanarak, turizmle ilgili bilgilerin sağlıklı bir zemine kavuşturulmasını amaçlıyor.

Bu kapsamda, kurulacak merkez, kamu kurum ve kuruluşları ile turizm sektöründen gelen tüm verileri bünyesinde toplayacak. Söz konusu verilerin tekilleştirilmesi çalışmalarının 2-2,5 aylık bir sürede tamamlanması öngörülüyor.

Turistin profili de görülecek

Merkezde, sınır giriş-çıkış istatistiklerinin yer aldığı klasik verilerin yanı sıra geceleme sayılarından, turizm gelirlerine kadar uzanan geniş bir yelpazede istatistik bilgilerine yer verilecek.

Ayrıca yabancı turistlerin Türkiye'ye kaçıncı kez geldiği, hangi ülkeden ziyaretçilerin Türkiye'yi tercih ettiği veya etmediği, Türkiye'ye ilk defa gelenler gibi turist profillerini yansıtan detaylı verilere de merkez üzerinden ulaşılabilecek.

Veri merkeziyle Türkiye'yi ziyaret eden yabancı turistlerin ülkelerine ve özelliklerine göre niteliklerinin, Türkiye hakkındaki algılarının net olarak fotoğrafı çekilebilecek. Bu veriler, "bireysel tanıtım" hamlelerinin temelini de oluşturacak.

Veri merkezi böylelikle ülkelere yönelik turizm planları oluşturulurken, turistlerin nitelikleri de dikkate alınarak, daha sağlıklı ve kapsamlı yol haritalarının temelini atacak.

Yeni bir "dijital portal" kurulacak

Bakanlık, ayrıca 2019'da Türkiye'nin tanıtımıyla ilgili dijital dünyada yürütülen faaliyetlerin her yönüyle yansıtılacağı, yeni bir portalı da hayata geçirmeyi planlıyor. Bu noktada gereken tüm ihtiyaçları saptayan Bakanlık, dünyaca tanınan, uluslararası bir firmayla portalın kurulması için çalışma başlattı. Portal, web, sosyal medya ve cep telefonlarından erişebilecek "mobil" uygulama olarak bütünleşik bir şekilde hizmet verecek.

"Alo 176" yeniden yapılandırılacak

Bakanlık turizmle ilgili bazı noktalarda şikayetlerin de yansıdığı iletişim merkezi "Alo 176"yı da gelecek yıl yeni bir yapıya kavuşturmayı planlıyor.

Bu kapsamda, çağrı merkezi üzerinden sadece devlet bazında değil sektöre ilişkin şikayet ve önerilere yönelik veriler de alınacak.

Kaynak: AA