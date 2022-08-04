TARSİM'den yapılan açıklamada, 26-27 Haziran'da Düzce başta olmak üzere Bartın ve Zonguldak illerinde meydana gelen sel ve su baskını hadisesi sonucunda büyükbaş hayvanları zarar gören ve hasar dosya işlemleri tamamlanan 8 sigortalı yetiştiriciye toplam 970 bin TL hasar ödemesi yapıldığı kaydedildi.

970 bin TL hasar ödemesinin 823 bin TL'sini sel-su baskını nedeniyle 124 baş hayvanı zarar gören bir yetiştiricinin alacağı belirtilen açıklamada, söz konusu üreticinin, 5 bin 300 TL prim ödemesi yaparak toplamda 229 hayvanını Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası ile güvence altına aldığı aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ülkemizde yıllardır büyükbaş hayvancılık işletmelerimizin güvencesi olan TARSİM, yetiştiricilerimize can suyu olmaya devam etmektedir. Geçtiğimiz haziran ayında Düzce başta olmak üzere Bartın ve Zonguldak illerinde meydana gelen sel ve su baskını afeti sonucunda toplam 136 sigortalı büyükbaş hayvan (süt sığırı ve manda) zarar görmüştür. Eksperler tarafından gerçekleştirilen hasar tespit işlemlerinin ardından dosyaları tamamlanan 8 sigortalı yetiştiricimize toplam 970 bin TL hasar ödemesi gerçekleştirildi. Söz konusu hasar ödemelerinin 823 bin TL’si, 229 baş hayvanını tarım sigortası ile 5 bin 300 TL’ye güvence altına alan ve sel-su baskını afeti nedeniyle 124 hayvanı zarar gören tek bir yetiştiriciye yapıldı.

Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası kapsamında, 40 bin TL sigorta bedeli olan bir büyükbaş hayvan, her türlü doğal afet, kaza, vahşi hayvan saldırısı, yılan ve böcek sokması, zehirli çayır otları ve yeme bağlı zehirlenmeler ile yangın ve infilak risklerine karşı 126 TL gibi son derece uygun primle güvence altına alınabilmektedir. Yetiştiricilerimize vakit kaybetmeden Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortalarını yaptırmalarını ve beklenmedik risklere karşı hayvanlarını yüzde 50 devlet prim desteği ile üye sigorta şirketlerinin yetkili acenteleri aracılığıyla güvence altına almalarını tavsiye ediyoruz."