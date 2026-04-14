Ekonomi
AA 14.04.2026 09:21

Hayvancılıkta yeni merkez: 784 milyonluk dev yatırım

Kastamonu’da hayata geçirilen 784 milyon liralık yatırım, hem istihdamı artıracak hem de Türkiye’nin et üretim kapasitesine önemli katkı sağlayacak.

Hayvancılıkta yeni merkez: 784 milyonluk dev yatırım

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NSosyal hesabından Kastamonu'da yapılan Devrekani Besi Organize Tarım Bölgesi'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Projenin yatırım tutarına dikkati çeken Yumaklı, "Kastamonu'nun bereketli toprakları 784 milyon liralık dev yatırımla hayvancılığın merkezlerinden biri oluyor" ifadesini kullandı.

Yumaklı, projenin detaylarına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Devrekani Besi Organize Tarım Bölgemizin altyapı inşaatında yüzde 92 seviyesine ulaştık. Kısa sürede yatırımcıların hizmetine sunulacak OTB, tamamen faaliyete geçtiğinde 19 bin 100 baş kapasiteye ve yıllık 8 bin 500 ton et üretimine ulaşacak. 1500 kişiye doğrudan istihdam sağlayacak. Üretim gücümüzü artırıyor, gıda arz güvenliğimizi teknoloji ve modern altyapı ile inşa ediyoruz."

Kastamonu İbrahim Yumaklı Hayvancılık İstihdam
