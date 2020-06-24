Türk çiftçisinin yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hedef ihracat pazarlarında yaşanabilecek olumsuzlukları düşünerek hasadına tedirgin başladığı meyvelerde, 3 aylık salgın döneminde hava kargoyla 1 milyon 753 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Türk ihracatçılar, ülkede ilk Covid-19 vakasının görüldüğü mart ayından mayıs sonuna kadar hava kargoyla 2 milyon 811 bin dolarlık yaş meyve ve sebze ihracatı gerçekleştirdi.

Bu ihracatın yüzde 62'sine denk gelen 1 milyon 753 bin 167 dolarlık kısmını taze ilkbahar meyveleri erik, kiraz, çilek, kayısı ve şeftali oluşturdu.

Hava kargoyla yapılan ihracat sayesinde meyve üreticileri, hasat sezonu öncesi kaygılandığı gibi bir tabloyla karşılaşmadı.

[Fotoğraf: AA]

Türkiye mart-mayıs döneminde hava kargoyla 224 tona karşılık 1 milyon 96 bin 519 dolarlık kiraz, 154 tona karşılık 383 bin 27 dolarlık kayısı, 23 tona karşılık 122 bin 937 dolarlık erik, 33 tona karşılık 95 bin 136 dolarlık çilek ve 14 tona karşılık 55 bin 536 dolarlık şeftaliyi yurt dışındaki hedef pazarlara ulaştırdı.