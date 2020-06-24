Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Başkanı Eren Günhan Ulusoy, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) buğday alım fiyatlarındaki artışa değindi.

Alım fiyatı yüzde 50 civarında arttı

Alım fiyatlarının geçen yıla göre ekmeklik buğdayda yüzde 22,2 artışla 1.650 liraya, makarnalık buğdayda ise yüzde 24,4 yükselişle 1.800 liraya çıkarıldığını anımsatan Ulusoy, 2000'li yılların başından bu yana buğday ekim alanlarındaki gerilemeye karşın son 2 yılda alım fiyatının yüzde 50 civarında artırıldığını söyledi.

Ulusoy, enflasyon oranının çok çok üzerinde bir artışın söz konusu olduğunu belirterek, çiftçiye enflasyonun 20 puan üzerinde bir refah payı sağlandığını ve ekim alanlarındaki daralmanın durdurulmasının amaçlandığını kaydetti.

"2019'da ürünün net geliri yüzde 10 artmasına rağmen daralma sürdü"

Geçen yıl 6,9 milyon hektar olan buğday ekim alanının bu yıl 6,8 milyon hektara gerilediğini bildiren Ulusoy, "2019'da ürünün net geliri yüzde 10 artmasına rağmen daralma sürdü. Her ne kadar daralma azalsa da sürmesi hiç iyi olmadı. Gelecek yıl da ekim alanlarındaki azalış sürerse başka politikalar devreye alınmalı." dedi.

Ulusoy, geçen yıl buğday rekoltesinin 19 milyon ton olduğunu anımsatarak, "Şu anda TÜİK'in 2020 tahmini 20,5 milyon ton. Ekim alanlarındaki daralmaya rağmen verimde yüzde 10'luk bir artış bekliyoruz. Güneydoğu ve Çukurova'dan gelen verim bilgileri olumlu. Geçen yıla göre daha yüksek verim söz konusu. Çok büyük bir sıkıntı yaşanmaması halinde 20,5 milyon ton rakamının küçük bir eksikle de olsa gerçekleşeceğini öngörüyoruz" diye konuştu.